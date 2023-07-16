紙風車368工程台中最終場演出 盧秀燕允繼續邀請
紙風車劇團今天晚上在台中南區四育國中演出「台灣幻想曲」兒童劇，台中市長盧秀燕出席，感謝紙風車帶來美好夜晚，她也允諾，日後會繼續爭取紙風車到台中演出。
紙風車劇團今天在台中市南區四育國中演出「台灣幻想曲」兒童劇，透過舞蹈、音樂、燈光及演員豐富的表演，大人小孩歡笑聲連連。
盧秀燕指出，紙風車劇團發願要全國走透透，到全台灣368個鄉鎮市區表演，帶來歡笑聲，經費來源由民間企業及個人捐助完成。台中市第一場演出於102年3月8日在龍井區登場，10年後，今天在南區演出最後一場，圓滿完成台中市29行政區、34場演出。
盧秀燕強調，她重視兒童藝術教育，致力打造良好的藝文參與環境，精心安排一連串免費開放的文化活動。「台中市政府不會停止舉辦藝術文化活動」，在她的任內會繼續編列經費，爭取兒童劇團繼續來台中演出。
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