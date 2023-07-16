上帝視角！玉山腳下空拍地景 宛如鑲綠寶石「愛神之戒」

台21線新中橫公路是從南投信義前往玉山國家公園及當地觀光農產運輸要道，近期有民眾空拍該路線「愛玉橋」、「神和橋」，發現在玉山腳下的2座橋梁串連搭配周圍地景，猶如1枚鑲著綠寶石的戒指，畫面有趣，民眾笑稱是「愛神之戒」。

新中橫公路途經南投信義，因位居玉山腳下，不少路段依山興建、橫跨河道，也為避免土石流，因此興建成高架橋，橋墩高度甚至達40米，被稱為是「信義鄉的高速公路」，其中神木村段由「愛玉橋」、「神和橋」串接跨越和社溪及其溪床。

而該路段依山傍水，張姓民眾駕車行經愛玉橋、神和橋，醉心附近山林美景前往空拍，他說，空拍機上升後，意外從「上帝視角」看見愛玉橋、神和橋2座弧形大橋串連，搭配高聳隆起的岩壁及綠樹地景，彷彿1枚鑲著綠寶石的巨大戒指。

張姓民眾開心與親友分享這有趣的畫面，並因串成環狀戒指的是「愛玉橋」、「神和橋」，索性取2橋字首笑稱是「愛神之戒」，不少人看到照片直呼是「玉山腳下的浪漫」，也讓人看見信義鄉的玉山腳下的新中橫公路的山林與橋梁之美。