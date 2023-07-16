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改善台中七期交通 惠中路南向外側車道交通錐撤銷

中央社／ 台中16日電

台中市七期商圈的百貨商場密集，假日車潮造成交通打結。市府撤銷惠中路南向外側車道交通錐佈設，業者將在市政北七路、惠中路口及台灣大道、惠中路口增派義交指揮交通。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，交通局自民國108年起陸續進行多項交維措施調整，包含分階段實施「取消惠中路/市政北七路假日禁止左轉」、「惠中路/台灣大道路口假日禁止迴轉」，滾動檢討後，評估與其持續管制封堵不如合理疏導。

今年6月10日起取消「市政北七路/惠中路」東行方向禁止左轉的措施，並仍維持現況假日禁止迴轉，更進一步撤銷惠中路南向外側車道交通錐佈設，希望降低對周邊居民及通過性車流的影響。

葉昭甫表示，大遠百及新光三越因鄰近台中市最重要的交通幹道台灣大道，交通局要求業者拚經濟也要善盡交通維護責任。除提高特約停車場折抵優惠為不限金額發票消費折抵3小時等，所需運用的成本均由業者負擔，將外部成本內部化，共同維護用路人及市民的基本權利。

交通局表示，停車供給有限，百貨公司假日大量湧入該區域的車輛，勢必會造成停車不便與周邊道路服務水準降低，建議假日前往百貨公司附近的民眾，盡量搭乘市區公車，可免去塞車及停車不便的困擾，台中市民還能專享「雙十公車」優惠。

台中市 車道

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