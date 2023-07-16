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魔菇部落辦園遊會義賣金蜜芒果 捐助慈善團體 一舉二得

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，拍賣所得將捐贈給慈善團體，現場還送芒果冰棒及限量金莎巧克力。記者林宛諭／攝影
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，拍賣所得將捐贈給慈善團體，現場還送芒果冰棒及限量金莎巧克力。記者林宛諭／攝影

彰化縣埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，彰化縣長王惠美等人也出席為農民促銷金蜜芒果，拍賣所得將捐贈給慈善團體，王惠美說，義賣活動不僅讓大家既能發揮愛心、又能吃到香甜的金蜜芒果，可說是一舉二得。

今天公益義賣園遊會在王惠美、魔菇部落休閒農場總經理方世文、埔心鄉長張佩瑩、埔心鄉農會總幹事張旗聞等人主持下揭開序幕，與會者還有立委謝衣鳯、立委陳素月等地方人士。

首先由王惠美帶頭拍賣埔心金蜜芒果冠軍禮盒做公益，起拍價5千元，結果由彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲喊價1萬元得標。

王惠美說，台中農業改良場及埔心鄉農會用心支持農民，把金蜜芒果種的又甜又好吃，今天更把優質金蜜芒果拿來公益義賣，希望有更多企業一起來支持，拍賣所得也會捐贈給勵馨基金會、弘道老人基金會、伊甸基金會、華山基金會，讓社會團體能幫助需要幫助的弱勢家庭。

　彰化縣農產行銷促進協會理事長李文男表示，金蜜芒果的產期可到八月底，原本以為埔心的金蜜芒果比南部芒果晚出，銷售會受影響，不過最近在農會辦了多場次活動後，可說是供不應求，今年的產量和價格也都維持平穩，一般禮盒6粒裝約400到450元。

彰化縣府農業處表示，全國芒果種植面積約1.6萬公頃，彰化縣的芒果種植面積185公頃，其中彰化埔心鄉金蜜芒果種植面積約30公頃，是全國金蜜芒果主要產品，占全國金蜜芒果產量9成以上，可以說是彰化在地的特色品種。金蜜芒果盛產於7、8月，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，保有土芒果風味與蜂蜜香氣，甜度可達21度以上，吃起來甜而不膩，口味深受消費者喜愛，今年雨水少氣候穩定，金蜜芒果品質普遍提升，2公斤裝的頂級金蜜芒果禮盒可以賣到700元的好價格，讓農民有很好的收益。

今天公益園遊會除了義賣金蜜芒果和各種農特產品，主辦單位也準備三千支金蜜芒果冰棒免費品嚐，還有親子DIY種菇體驗，特色文創攤位組成的農夫市集等。

王惠美也為今天另一活動王功漁火節宣傳，邀請大家可到福海宮有祈福鑽轎腳、搭海牛潮間帶、千人烤蚵等活動、晚間還更演唱會。還有「2023彰化GO購」消費抽獎活動，7月至9月稅籍登記在彰化縣業者的發票或收據，消費滿200元以上，將發票上傳活動網站，就可以參加摸彩，獎金最高100萬元，另外還有機票、郵輪等豐富獎項，歡迎大家花在彰化。

埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，拍賣所得將捐贈給慈善團體，現場還有芒果冰棒免費品嚐。記者林宛諭／攝影
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，拍賣所得將捐贈給慈善團體，現場還有芒果冰棒免費品嚐。記者林宛諭／攝影
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，彰化縣長王惠美等人也出席為農民促銷金蜜芒果，拍賣所得將捐贈給慈善團體。記者林宛諭／攝影
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，彰化縣長王惠美等人也出席為農民促銷金蜜芒果，拍賣所得將捐贈給慈善團體。記者林宛諭／攝影
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，拍賣所得將捐贈給慈善團體。記者林宛諭／攝影
埔心鄉魔菇部落休閒農場今天舉辦公益義賣園遊會，拍賣所得將捐贈給慈善團體。記者林宛諭／攝影

芒果 王惠美

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