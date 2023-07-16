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影／中市府撤新光遠百專用道 外送員怕「雷區」仍改道

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區量大百貨公司假日車流打結，搶時間的外送員，即使騎摩托車也不敢「雷區」。記者陳秋雲/攝影
台中市西屯區量大百貨公司假日車流打結，搶時間的外送員，即使騎摩托車也不敢「雷區」。記者陳秋雲/攝影

台中市政府交通局15日起撤掉惠中路「新光遠百專用道」，要求百貨業者在市政北七路、惠中路口及台灣大道、惠中路口增派義交指揮交通，降低百貨車流對周邊交通的衝擊。

台中市西屯區7期商圈有新光三越中港店、台中大遠百兩大百貨公司，每逢假日與周年慶活動期間，暑假期間均帶來車潮，造成周邊交通打結。市府原在惠中路圍交通錐，被議員批評是「特權專用道」。

市政府交通局盤點附近停車場加強停車資訊，15日起撤銷在惠中路布交通錐，並要求百貨業者於市政北七路、惠中路口及台灣大道、惠中路口增派義交。

記者在尖峰時段觀察，從台灣大道來的方向右轉進百貨公司停車場，進場速度消化緩慢，造成大排長龍。從市政路來的方向左轉進市政北一路百貨公司停車場時，雙方車隊就會打結，出現壅塞，連外送員騎機車，在觀望後也怕陷入「雷區」而改道。總體而言有改進但尖峰時間還是出現塞車。

交通局長葉昭甫表示，交通局自2019年起陸續調整進行多項交維措施，包含分階段實施「取消惠中路/市政北七路假日禁止左轉」、「惠中路/台灣大道路口假日禁止迴轉」，滾動檢討後，評估管制封堵不如合理疏導。

從今年6月10日起取消「市政北七路/惠中路」東行方向禁止左轉的措施，仍維持現況假日禁止迴轉，昨起進一步撤銷「惠中路」南向外側車道交通錐布設，希望降低對周邊居民及通過性車流的影響。

位在7期的大遠百及新光三越2家百貨公司，因鄰近台灣大道，車流量極大。交通局要求業者拚經濟更要善盡交通維護責任，這波調整包含提高特約停車場折抵優惠從不限金額發票消費折抵3小時等，所需運用的成本均由業者負擔。

7期百貨商圈特約停車場，包含惠中(A、B)、惠來、新市政地下、市政公園地下停車場。

停車場 台中市

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