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溪頭停車全面電子化 8月起不再人工以次收費

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
溪頭停車場入口採人工收費、以次計價，造成車流回堵、停車周轉率太低，為此委外改採智慧電子化停車。圖／本報資料照
溪頭停車場入口採人工收費、以次計價，造成車流回堵、停車周轉率太低，為此委外改採智慧電子化停車。圖／本報資料照

南投溪頭自然教育園區停車場原為人工計次收費，在地人免費，為改善周邊塞車問題，第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場今年8月跟進，鄉民免費措施是否延續，台大實驗林管處表示，將協助向委外廠商爭取。

溪頭是國內熱門景點，因被山林環抱，以芬多精著稱，受到熱愛踏青健行的民眾喜愛，尤其入夏涼爽，總吸引大批民眾上山遊憩，成為知名避暑勝地，很多人上山一待就是一整天，而因山區停車位不足，導致車流回堵到聯外道路投151線。

台大實驗林管處指出，溪頭停車場每逢周末假日上午8時不到就客滿，等待入場車潮導致投151線塞車，經檢討認為，停車場入口採人工收費、以次計價，造成車流回堵、停車周轉率太低等問題，研議將停車場委外引進智慧電子化停車作業。

而溪頭第1停車場約有650個小型車位、70個大型車位，第2、3停車場分別有89、49個停車位，前年8月間著手建置智慧電子化停車設施，同年11月起於車位較少的第2、3停車場於率先實施，進場停車採車牌辨識，並改為以時計價。

該處表示，第2、3停車場前年改為平日每小時40元、假日50元，每日上限180元後，第1停車場仍維持人工以次收費，大型車每次150元、小型車每次120元；但第1停車場將在今年8月1日起委外經營，停車同樣調整為電子化計時收費。

而溪頭過去回饋在地鹿谷鄉民，提供入園停車免費，前年委外電子化收費後，免費僅限第1停車場，如今將全面電子化，居民向民代、縣府陳情，盼保留免費措施；台大實驗林管處表示，將協助向委外廠商爭取，但優惠方式仍待進一步研議。

溪頭第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場也將於今年8月起跟進實施。圖／本報資料照
溪頭第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場也將於今年8月起跟進實施。圖／本報資料照
溪頭第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場也將於今年8月起跟進實施。圖／本報資料照
溪頭第2、3停車場前年引進電子停車系統改為計時收費，第1停車場也將於今年8月起跟進實施。圖／本報資料照

台大 塞車

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