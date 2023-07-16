影／台中市刑大辦全國街舞大賽 22日決賽草悟道登場

目前正值暑假期間，台中市刑大與翔谷慈善基金會合辦全國街舞比賽，陸續在高雄、台北辦理預賽，56組團隊進入決賽，22日將在台中市草悟道市民廣場一決高下，台中市刑大為替活動暖場，近日找來僑泰高中與刑大偵查佐拍攝尬舞影片，邀請市民共襄盛舉。

台中市刑大為加強在暑假期間的宣導量能，與翔谷慈善基金會一同辦理全國性街舞比賽「Kingdom of street 2023」，找來原子少年U:NUS擔任犯罪預防宣導大使，近期已在高雄、台北等地，舉辦完預賽，一共有56組團體脫穎而出，其中台北預賽還有已是高中生的左左、右右，和另外2名成員組成的「infinity」闖入決賽。

決賽將在本月22日在台中草悟道市民廣場登場，台中市刑大為了替活動預先暖場，先找來僑泰高中熱舞社學生，與台中市刑大偵一隊偵查佐蔣嘉育，一起在市民廣場前尬舞，拍攝一段快閃犯罪預防宣導影片，宣導「遠離毒品、認識詐騙、防止被害、反對霸凌」的觀念。