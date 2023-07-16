民代助理捐7年長髮 製作假髮供癌友租借使用

台中市議員江肇國助理劉虹麟，剪去留近7年的長髮，捐至財團法人癌症希望基金會，盼能做成假髮幫助罹癌患者。江肇國說，長髮是助理的「第二生命」，為公益剪髮很不容易。

劉虹麟說，動捐髮念頭主要參加議員向癌症病友送暖的活動，了解到許多的病友須剃髮接受治療，卻無力負擔高價的假髮費用。有公益團體提供租借服務，讓他們安心開啟治療的路。當時就萌生捐髮念頭，寶貝照顧頭髮，不燙不染。

癌症希望基金會表示，完成假髮很不容易，除了30公分未經染燙的健康髮束，每頂需3500元製作費。希望大眾同理癌友需求，集眾人力量，有錢出錢有力出力，幫助癌友走過治療的艱辛。為鼓勵癌友積極治療，持續推展｢癌友假髮租借服務｣，盼社會出錢出力。

議員江肇國說，劉虹麟烏黑亮麗的長髮已是她的特徵，聽到她要捐髮，還有服務處同事驚呼「長髮是她的第二生命誒！」。江肇國說，助理決心要捐髮相當不容易。

江肇國說，假髮製作費因近年物價調整，從3000漲至3500，製作難度提高，除鼓勵民眾捐髮，也呼籲能捐款給基金會，加速製作假髮的過程，才不會浪費捐髮者的美意。劃撥帳號：50191500，戶名：財團法人癌症希望基金會