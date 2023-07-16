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台中交通事／抓噪音車 議員批執法不足

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中市議員陳俞融指出，市府設「常有聲音照相執法」告示牌卻未執法，根本虛應，民眾僅能無奈忍受改裝車噪音。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融指出，市府設「常有聲音照相執法」告示牌卻未執法，根本虛應，民眾僅能無奈忍受改裝車噪音。圖／陳俞融提供

噪音車成民怨，台中市廣設333面「聲音照相」告示牌，但議員發現，去年執行稽查僅171場次，比前年265場少94場，中區、清水、霧峰等掛告示牌處執行次數掛零，難道單靠告示牌也有效果？環保局表示，除聲音照相外，還有聯合稽查、固定監測等，噪音取締會針對熱點區域，今年預計執行300場次以上。

民進黨議員陳俞融說，台中市有333面「常有聲音照相執法」告示牌，執行場次不平均，依市府統計，中區3處、清水4處、霧峰12處告示牌周邊，去年都沒有進行執法，過去3年中區更是連1場次都沒有，徒有告示牌卻不取締，失去執法公信力，變成「放羊的孩子」。

陳俞融表示，北區屬文教區，住宅林立人口集中，有23處告示牌，但去年只有執法1次，中清路、進化北路口深夜常有噪音車呼嘯而過，始終未稽查改善。

李姓居民說，進化北路幾乎每天有噪音車，深夜更達高峰，加上北區有醫院、殯儀館等，救護車、靈車等聲音不得安寧，還要忍受非法改裝車噪音，盼市府積極執法。

環保局長陳宏益說，北區去年舉辦1場次「聲音照相」，還有4場次聯合稽查，查獲28輛噪音超標車輛；今年迄今已各執行5場次，還增設1處固定聲音監測站，查獲35輛噪音車超標。

環保局也說，市府已完成全市20處固定聲音監測站，提升監測時段。

噪音 告示牌 台中市 環保局長

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