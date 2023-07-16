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台中交通事／台鐵高架橋下增6停車場

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
過去逛豐原廟東夜市、台中大慶夜市過去停車位難找，台鐵台中鐵路高架橋下停車場6場落成，可紓解停車壓力。圖／台中市交通局提供
過去逛豐原廟東夜市、台中大慶夜市過去停車位難找，台鐵台中鐵路高架橋下停車場6場落成，可紓解停車壓力。圖／台中市交通局提供

台中鐵路高架化完工多年，鐵路高架橋下沿線空間閒置，台鐵局規畫開闢26處停車場。台中市交通局表示，今年3月核發首場停車場登記證後，近日又有5場完工，交通局已核發停車場登記證，靠近豐原廟東夜市、台中車站周邊與大慶夜市等處，停車更方便。

台中市停車空間不足，高架橋下空間陸續規畫為停車場，目前有6場取得停車場登記證，包含豐原、潭子、精武、台中、五權與大慶車站周邊，沿線可增加463格汽車停車格、333格機車停車位。

交通局長葉昭甫說，新闢的豐原台鐵橋下停車場位於南陽路，可提供48格汽車格、122格機車格，周邊有豐原太平洋百貨、廟東夜市等；潭子停車場靠近雅潭路、人和路，提供138格汽車格、102格機車格，可紓解潭子市區停車壓力。

另外，精武停車場靠近東光路、十甲路，台中停車場靠近進化路、建成路等，位於台中車站北側、靠近假日必塞車的Lalaport東區商場；大慶停車場新增83格汽車格、109格機車格，靠近中山醫學大學、大慶夜市與捷運大慶站等，可紓解當地停車壓力。

台中市停管處表示，6場新核准的台鐵高架橋下停車場，都在車站周邊與商場、夜市、醫院等人潮聚集處，滿足停車需求。

停車場 夜市 高架橋

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