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彰化沿海鄉鎮 成土石濫倒天堂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣偏僻農地、魚塭常被濫倒土石廢棄物，縣府去年全年查獲34件，今年上半年已查獲28件。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣偏僻農地、魚塭常被濫倒土石廢棄物，縣府去年全年查獲34件，今年上半年已查獲28件。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣靠海鄉鎮成為廢棄土石濫倒天堂，今年上半年已查獲28件，縣府統計，其中20件來自外縣市，10件沒有明確來源，台中5件、桃園3件、新北2件。環保局長江培根說，為遏阻濫倒土石，縣府已把曾到彰化濫倒土石被查獲的砂石車，車牌號碼輸入警政系統，只要進入彰化縣轄區被辨識到，就會立即攔查，減少濫倒發生機會。

彰化縣去年查獲濫倒土石共34件，主要來源來自台中、新北、桃園等地；縣府發現，今年濫倒情形更嚴重，上半年已累積28件，被濫倒地區鹿港7件、芬園4件、線西3件，彰化、社頭、溪湖各2件，二水、大村、北斗、田中、伸港、埤頭與福興各1件。

縣府表示，被傾倒廢棄土石的地點多為偏僻空地、農地或魚塭，彰化沿海鄉鎮空曠地區，地廣人稀，濫倒土石不容易被發現，最容易淪為廢棄物濫倒樂園。

彰化啟動檢警環攔查，並透過區域治理平台圍堵廢棄物流竄，今年上半年有20件來自外縣市，其中10件來源不明，剩餘的以鄰近的台中市占最大宗。

環保局長江培根說，縣府為加強稽查，已把曾查獲到彰化縣濫倒土石方的車牌號碼輸入警政系統，只要進入彰化縣轄區，被能辨識車牌的路口監視系統拍到，警方就會收到警示訊號，立即追蹤查緝。

此外，彰縣府查到外縣市濫倒廢土時，也會通知該縣市加強管理，或透過檢調偵辦，增強稽查。

台中市環保局表示，全力配合檢警進行跨區廢棄物稽查，若廢棄物查證來自台中業者，將要求業者回運、清理廢棄物，台中市已提高轄區內稽查、攔檢強度，將加強營建業源頭管理、追蹤流向，協助彰化不被濫倒。

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