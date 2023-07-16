山友忘關水 庫哈諾辛山屋儲水流光

玉山國家公園庫哈諾辛山屋是攀登南一段、庫哈諾辛山、關山重要基地，山屋水源也是重裝山友重要的補給水源，玉管處保育員最近巡視時，發現山屋蓄水桶見底，竟是山友沒關好水龍頭就離開，珍貴水源就這樣流光。保育員表示無奈，只能期待山區下雨，才有水可用。

玉管處表示，最近天氣炎熱，大熱天登山尤其是數天重裝行程，用水計畫得仔細規畫。玉山園區圓峰山屋、大水窟山屋、轆轆谷山屋的儲水狀況都不佳，山友紮營前，要先找到取水點，再自行背水使用。

攀登南一段、庫哈諾辛山、關山等重裝行程，庫哈諾辛山屋是重要基地，行動電話訊號、屋況和用水條件都不錯。玉管處保育員最近巡視發現，庫哈諾辛山屋蓄水桶居然見底，仔細檢查才發現，原來是山友取水後，沒關好水龍頭就離開，蓄水桶儲水就這樣逐漸流光。

保育巡查員檢視後相當無奈，只能先把水龍頭關緊，希望這幾天山區能下午後陣雨，能帶來雨水進帳，讓蓄水桶水量重新恢復該有的蓄水量，這樣後續到來的山友才有水可用。

玉山今年因長期乾旱缺水嚴重，不僅山屋，就連塔塔加園區成立38年，石山地區也首度缺水，只能準備儲水桶應急。

玉管處提出節水措施，提醒登山民眾上山前需自行背飲用水，再行上山。

玉管處表示，玉山水源來自雨水、降雪和山泉水，去年冬季至今年5月，幾乎沒有下雨，高山水源不足，蓄水困難，16座山屋蓄水桶見底，直到上波鋒面帶來雨量，缺水旱象才逐漸改善，呼籲山友珍惜山區水源、節省水資源、不要浪費水，同時謹慎使用炊具，避免失火引發森林火災，共同維護生態資源。