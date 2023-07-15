彰化這地鄉民有福了！3.8萬人領2200元 有1戶24人逾5萬進帳

彰化縣伸港鄉公所發放生活扶助金每人新台幣1000元，及經濟振興金每人1200元，共計2200元，讓許多鄉民非常開心，鄉公所資料顯示甚至有1戶設籍24人，全戶一次領到5萬2800元。

伸港鄉公所今年發放生活扶助金每人1000元，及經濟振興金每人1200元，7月3日起從汴頭村開始現場發放，直到昨天最後一站在玉興宮發給什股村13至25鄰居民，伸港鄉長黃永欽今天接受媒體聯訪表示，鄉內某戶家庭設籍24人，以1人2200元計算，共可領到5萬2800元。

黃永欽說，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，但疫情期間人民生活受很大影響，他上任後規劃再發振興金議案獲伸港鄉民代表會通過，振興金每人1次性發1200元，以全鄉人口3萬8000多人計算，所需經費約4600多萬元，另有台電公司的生活扶助金1000元。

根據鄉公所資料，領取資格為民國111年9月30日（含）前設籍或戶籍遷入伸港鄉，且於發放生活扶助金及經濟振興金基準日、今年4月1日前戶籍未遷出，且連續設籍6個月以上；4月1日前完成新生兒出生登記，或因結婚遷入設籍後1個月內辦理結婚登記，不受需設籍6個月以上限制，全額發放。