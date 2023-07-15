彰化王功漁火節今開幕 王惠美示範烤蚵正確吃法

今年彰化牡蠣產地價每台斤200元攀新高，2023王功漁火節烤蚵3台斤酌收150元，今天活動開幕後就湧進上千民眾等著烤蚵，天鵝船、氣墊水樂園、產業文化市集也人潮如織，晚上還有煙火秀和海洋音樂會點亮王功漁港。

王功漁火節邁入第十九年，只在新冠疫情嚴峻期停辦，今年完全擺脫疫情影響，縣政府規畫兩天活動，今天在王功福海宮舉行祈福嘉年華，縣長王惠美、福海宮管理委員會主委洪福義、彰化區漁會總幹事陳諸讚、芳苑鄉長林保玲等人出席，共同祈求風調雨順；王惠美說，氣象預報可能有颱風，王功漁火節舉辦日期是媽祖聖示，今天雲淡風輕，活動一定可以圓滿順利。

祈福典禮後，縣政府照例在福海宮廣場免費招待享用蚵仔粥、雞翅、雞腿、茶葉蛋和蛋塔各1千分，兩小時內分送一空，廣場另一側氣墊水樂園給兒童玩水，趣味闖關、產業文化市集和彰化優鮮農特產展售伴隨舞台區表演，熱鬧滾滾。

重頭戲千人烤蚵同步在王功老街登場，每場次50組，每組最多6人，限時40分鐘烤3台斤帶殼牡蠣，一天「翻桌」八次，最多可供2400人烤蚵，今、明兩人預計最多4800人參加。縣長王惠美示範烤蚵，推薦彰化鮮蚵適合全家烤，在彰化區漁會總幹事陳諸讚桌邊指導下，「免加鹽、免加料，天然原味直接吃就很好吃。」

王功漁火曾是彰化八景之一，今年6月漁業署辦理「金鑑漁港」環境評鑑選拔，王功漁港在網路人氣票選得到16.6萬票，勇奪全國第一名的最佳人氣獎及二星獎，今、明兩天王功漁港都有海洋音樂會，彰化區漁會贊助加碼晚上8點起的10分鐘煙火秀和無人機綜合展演。