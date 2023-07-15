西屯清潔隊爆缺工危機 中市府先採區隊分工、區域調度

台中西屯清潔隊7月少22名隊員，將近少十分之一，驚爆缺工危機，市議員楊大鋐指出，西屯為本市業務較重，但缺額最嚴重的清潔隊，要求市府盡速補足人力。環保局長陳宏益指出，7月16日適逢退休潮，加上隊員意願調度等因素，導致人員減少，29日起會陸續有新進人力，西屯清潔隊將會優先補足。

楊大鋐說，西屯清潔隊人力短缺嚴重，業務量較重的車輛班尤其缺工，此次隊員離開數多，平時垃圾清運等恐遇困難，為維持收運量能，調度其他工作班次支援，恐使調配工作混亂。

楊大鋐指出，西屯區清潔隊今年較去年同期比較，隊員減少了22人、將近十分之一人力，其中包含以基金聘用清掃委外人力，為台中缺額最嚴重的區隊，但西屯區垃圾清運業務重，造成人力調配困難，隊員抱怨連連。

環保局說明，西屯區隊近2個月人員因退休、離職及請調人數共計17人，預計將於29日新進人員遞補，將優先補足近期西屯人力缺口。環保局目前已盤點各區隊人力工作負荷，並評估適度調整，另將採區隊區域聯盟方式因應。