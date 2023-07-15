日本建築師隈研吾訪盧秀燕 盼台中巨蛋順利興建

日本知名建築師隈研吾今天到台中市拜會市長盧秀燕，雙方就台中巨蛋工程交換意見，盧秀燕表示，市府有強烈興建決心，並獲市議會通過提高工程預算，台中巨蛋務必要蓋成。

「台中巨蛋」由日本知名建築大師隈研吾及台灣九典聯合建築師事務所共同設計，隈研吾今天來台拜會盧秀燕，感謝市府成就孵蛋計畫，盧秀燕率市府團隊接待。

盧秀燕指出，台中是全國第2大城市，迫切需要大型場館，市府有非常強烈的興建決心，經積極爭取台中市議會支持，已順利通過提高工程預算，讓工程整體計畫經費提高至新台幣99.98億元，務必要蓋成，也會成為台中的地標。

隈研吾表示，台中巨蛋是隈研吾建築都市設計事務所在台灣的第1個公共建築工程，看到盧秀燕表現出這麼強烈的興建決心，他感到非常欣慰與期待。他對台中的印象是非常綠意盎然，到處都有公園、可以看到很多樹木，非常喜歡台中這個城市。

隈研吾指出，他們的團隊在設計台中巨蛋時，心裡抱持著希望可以建造給台中市民一個無論在酷暑或寒冬，都能盡情享受運動、競賽或表演活動的室內場館，非常期待台中巨蛋的完成；他也由衷感謝盧秀燕這麼努力爭取追加預算，並積極促成這項計畫。

都市發展局長李正偉表示，台中巨蛋是一座具有大甲藺草編織特色、結合台中都市紋理的獨特建築，設計團隊以國際標準規劃主副場館，並於主場館設有超越北高小巨蛋的1萬5500席次，也是全台唯一導入聲學設計的巨蛋場館，將能提供優質的音響環境。