設「聲音照相」告示卻未執法挨批 中市府：多手段稽查

台中市設有333面「常有聲音照相執法」告示牌，但市議員陳俞融指出，去年聲音照相執法僅辦171場次，較往年少，其中清水、中區、霧峰區，去年更無執法場次，設告示牌卻未執法，根本虛應，民眾僅能無奈忍受改裝車噪音。

環保局長陳宏益說，噪音車輛取締，除移動式標準設備科技執法外，還有移動式聲音監測設備、固定聲音監測站、環警監聯合稽查等手段；將不定期檢討執行地點滾動調整，增加預算編列，向中央爭取補助，擴大稽查執法量能。

陳俞融指出，依市府提供統計，台中市中區、清水、霧峰等三區，共設置19處告示牌，但去年卻無一場移動式聲音照相科技執法；而中區更是連續3年未有執行紀錄，痛批市府，變相讓民眾認為根本不會取締，失去立牌告示意義。

陳俞融更提到，北區屬文教區，大廈住宅林立、人口集中，設有23處告示牌面，但2022年卻僅有執法1次紀錄，中清、進化北路口也常於深夜聽見噪音車聲響，未見改善。

另有李姓居民提到，進化北路一帶幾乎整天有噪音車，深夜更達高峰，北區機構多，時有救護車、靈車、宗教遶境等，聲音吵雜已不得安寧，卻還要忍受非法改裝車噪音擾人，質疑相關單位執法不積極，也讓許多居民只能無奈說「習慣了」。

環保局說明，北區去年除辦1場次移動式標準設備科技執法外，也執行4場次聯合稽查，查獲28輛噪音超標車輛；今年迄今則已執行5場次移動式標準設備科技執法、5場次聯合稽查，並設置1處固定聲音監測站，查獲35輛噪音超標車輛。

環保局也說，中央法規修正前，市府已擴增今年執行量能，於5月底完成20處固定聲音監測站，大幅提升監測時段，也預計全年執行230場次移動式標準設備科技執法及100場次聯合稽查。

另依噪音管制法第8條授權公告，將自7月18日啟動「靜城專案2.0」，若車輛使用未認證的排氣管，且影響民眾生活，將予以處分，不改善可按次累罰，遏阻不當改裝的車輛噪音。