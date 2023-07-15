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彰化王功漁火節登場 千人無懼炎熱天氣火烤鮮蚵

中央社／ 彰化縣15日電

彰化縣政府今天在芳苑鄉舉辦「王功漁火節」，其中烤鮮蚵活動吸引數千人參加，雖然天氣炎熱，但民眾擋不住美味仍「熱情烤下去」，晚間在王功漁港還有海洋音樂會及煙火秀。

王功漁火節今天展開，上午在芳苑福海宮祈福，晚間在王功漁港舉辦海洋音樂會，彰化縣長王惠美出席祈福儀式表示，活動有千人烤蚵、舞台表演、擲筊賽、兒童劇團表演、趣味闖關、親子手作、氣墊水樂園、農特產展售、煙火及無人機展演等，更準備蚵仔粥、雞翅、雞腿、茶葉蛋、蛋塔免費品嚐，15日、16日歡迎來玩。

上午活動重點王功老街「千人夯蚵萬里傳香」吸引各地民眾前來參與，王惠美接受媒體聯訪表示，烤蚵活動每次開放報名幾乎是「秒殺」，限額800組以每組5人到10人計算，估有4000人到8000人參加，雖然今天天氣炎熱，但大家看到美味鮮蚵仍很「熱情烤下去」，這個在彰化王功才能吃到的「珍珠蚵」歡迎來品嚐。

縣府農業處表示，王功漁港曾獲十大魅力漁港，也在今年行政院農業委員會漁業署舉辦「金鑑漁港」環境評鑑獲最佳人氣獎，網路人氣票數近16萬6000票，「王功漁火」也是彰化八景之一，王功「珍珠蚵」更是聞名，透過縣府、芳苑鄉公所、彰化區漁會等單位共同努力讓王功漁火節年年精彩，帶動產業及觀光。

王功漁火節

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