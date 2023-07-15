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東卯山步道2.5K路基流失 30人爆汗扛90公斤土石修復
炎炎夏日，不少民眾喜歡登山避暑，台中市和平區谷關七雄之一的東卯山，其步道2.5公里處因山友走捷徑，造成路基流失，險象環生。今30位志工以人力徒步方式背負90公斤重土石上山，揮汗如雨，但看到手工鋪設路面已安全又兼顧，大家仍豎起大拇指說讚。
東勢林管處指出，東卯山步道2.5公里處，因山友走捷徑，造成路基流失，集思廣益之下，規劃以「橫木護坡」的自然工法，就地取材，使用既有的枯倒木做為邊坡維護素材。
東勢林管處與台中市山岳會、三信商業銀行共30人參加，透過因地制宜、就地取材等生態工法，號召山友以「一人一袋」揹土石上山填補路面，以純手工方式修築出安全、舒適的自然步道。
30位志工徒步背負土石上山，修復東卯山步道2.5K至3.0K邊坡維護及路幅改善，雖然在綠蔭森林中行走，但背負木材、土石來回奔走，志工們每人汗流浹背，運動量十足。
東勢林區管理處表示，為了讓更多山友參與步道維護的工作，強化人與土地的情感連結，特別規劃以一人背一袋土石(約3至5公斤)上山，填補不平整的路面，山友笑稱「很有行俠仗義的感覺」，十分有趣。
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