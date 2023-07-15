彰化地理位置適中成「濫倒樂園」 前三被倒熱點都靠海

彰化縣今年上半年告發違法運來彰化縣傾倒的土石方，七成來自外縣市，芳鄰台中市占17%，是已知最大宗來源，縣政府協同環警在土石方車輛必經的熱點加巷強攔查之外，也透過區域治理平台與鄰近縣市合作攔阻廢棄土石方竄流。

彰化縣檢警環執行非法棄置剩餘土石方稽查取締計畫，環保局對未隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點證明文件，依廢棄物清理法規定開罰28件，其中20件來自外縣市，依序是台中市5、桃園市3、新北市2、沒土方明確來源的有10件。

環保局進一步清查被濫倒的鄉鎮市，分別在二水鄉、大村鄉、北斗鎮、田中鎮、伸港鄉、埤頭鄉、福興鄉各1件，社頭鄉、溪湖鎮、彰化市各2件，線西鄉3件、芬園鄉4件、鹿港鎮7件，傾倒地點都位於偏僻空地和農地、魚塭，彰化縣沿海的伸港、福興、線西和鹿港四個沿海鄉鎮合計多達12件，可見沿海空曠地區易淪為濫倒樂園。

環保局長江培根今天說，副縣長林田富已要求把曾查獲到彰化縣濫倒土石方的車輛車輛號碼輸入警政系統，這些車輛進入彰化縣被具備辨識車牌的路口監視系統拍到，各警分局勤務指揮中心警示系統就會亮燈，通知警方趕快追蹤查緝。

縣政府跨局處打擊，環保局依法開罰和加重處罰之外，水利資源處認定是否為合格合法營建廢棄土，若是違法運到彰化縣濫倒，將通知土石方來源的縣市政府加強管理，有些司機索性堅不吐實，亟待檢警突破偵辦。