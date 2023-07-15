生雞糞衝擊觀光 台中梨山去年僅罰3件

台中梨山生產的高山蔬果鮮甜可口，但不少農民使用「俗又大碗」的生雞糞施肥，天氣炎熱不僅飄散臭氣，更吸引蒼蠅大軍。有遊客上山避暑吃水蜜桃，看到民宿牆面密密麻麻的蒼蠅，瞬間倒胃口。和平區公所表示，2020年已公告禁用生雞糞，但取締不易，去年只開罰3件。

梨山蔬果、茶葉品質好，因海拔高，武陵農場、福壽山農場加持，成為避暑勝地。台中市議員古秀英帶客人到部落旅遊，高麗菜、水梨端上桌，但蒼蠅在食物周邊飛舞，遊客邊夾菜須邊揮蒼蠅。

她說，不少農友用生雞糞，味道重、孳生蒼蠅，對環境衛生、觀光衝擊太大，無奈生雞糞難禁止，也難取締，應加強輔導使用有機肥。

夏天是梨山觀光旺季，也是水蜜桃盛產期，不少觀光客都說「蒼蠅不少」。梨山賓館說，這確實是許多遊客的疑問，看到遊覽車外停滿蒼蠅，好感度瞬間打折扣。梨山賓館、武陵農場、福壽山農場都加裝氣密裝，大門出入口加裝冷氣風扇，搭配捕蠅器、黏蠅板等，避免蒼蠅亂入。

兼營民宿的梨山菜農透露，生雞糞便宜好用，但蒼蠅、臭味會嚇跑民宿客人，只好在菜園附近牆面噴黏蒼蠅膠、放黏蒼蠅板；房間裝捕蠅器、空氣清淨機，餐桌食物蓋網罩，避免蒼蠅攻擊。

有業者透露，生雞糞問題不只在梨山地區，宜蘭台七線接台七甲線附近的蘭陽溪河床栽種西瓜、蔬菜，也使用生雞糞施肥，蒼蠅飛舞讓餐廳、民宿受害，但要全面禁止有難度。

和平區清潔隊長陳海光說，和平區公所2020年公告全區禁用生雞糞，宣導期1年，2022年共開出3張罰單，梨山2件、達觀1件；梨山位於台中、南投、宜蘭交界，取締確實不容易，將持續稽查。

和平區公所表示，台中、宜蘭都已禁用，懷疑從南投、花蓮等路徑偷運上山。台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，梨山交通不便，生雞糞40公斤只要110至120元，有機肥20公斤150至200元，價差2、3倍，生雞糞蔬菜好吸收，而且便宜，農民怎會放棄。