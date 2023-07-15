「女路之旅」 串連彰化女性地標

彰化推動「女路輕旅行」，培養中高齡女性擔任導覽員，結合古蹟地景如高賓閣、布市、開化寺、節孝祠等，串連彰化女性地標，呈現台灣女性角色轉變的故事。彰化縣長王惠美說，過去性別不平等，透過參與「女路」旅行，來帶動兩性平權。

王惠美說，縣府委託規畫「女路之旅」，將彰化在地具有性別議題的地景，串連成導覽路線，包括孔廟、愛治文具房、醉香酒家、高賓閣、布市不見天、開化寺、節孝祠等，同時培訓女力導覽員，提供中高齡婦女就業機會，認識彰化女性地標，能見證台灣女性的故事。

彰化縣女性培力協會執行長王碧玉表示，彰化規劃出屬於自己的性別、女性故事之路，培訓導覽員，培訓過程中加入性別意識課程，19日首場試走活動，開放30人參與，已有25人報名。

彰化開化寺供奉「醫美神」被納入景點。圖／彰化縣政府提供

參與培訓的學員楊秋蘋是退休資深媒體人，她說以往在台北「天龍國」工作，現在歸零，接地氣參與文化地景導覽培訓，MeToo事件讓大家注意到婦女權益，但強調兩性平權的社會中，女性仍得面對這些陰影，在女路導覽的過程中，也安插女性權益議題，透過古蹟、地景之旅，可分享女性成長的道路。

彰化縣婦女會理事長楊秀霞說，透過培訓女性導覽員，讓中高齡女性走出廚房，發展事業第二春，也能翻轉觀念，更重視女性的權益。縣府表示，民眾對「女路輕旅行」有興趣，可洽「彰化夢想館粉絲專頁」報名，將會安排導覽時間。