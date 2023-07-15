中市南屯筏子溪 綠廊步道難行

南屯筏子溪生態綠廊營造計畫工程，原定今年六月完工，但永春東路往北段人行、單車步道寬度不到1.2公尺，步道中還有多支電線杆，地方批評別說單車了，連行人都很難走，只好走上馬路與車爭道。市府表示，後續還規畫改善工程，將移除電線桿、拓寬廊道等，預計今年發包動工。

台中市與中央合作推動「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」，總經費3230萬元，改善五權西路到永春東路段廊道，新設400公尺長、3公尺寬堤岸廊道，拓寬既有堤頂步道寬度達3公尺、改善路段1.1公里，讓行人、自行車共用。

記者發現，該步道過了永春東路北段，粉白色相間的廊道段雜草叢生，寬度不到1.2公尺寬，還插上數支電線杆，遑論行人、單車共行，行人都很難走，僅能走上一般道路與車爭道。當地民眾批評，依照工程告示原訂6月完工，現在都7月中旬，銜接至堤岸的木棧坡仍有封鎖線，根本無法銜接。

議員吳佩芸說，現場發現人行道寬度僅1公尺左右，有電線桿的地方更只有50多公分，若推嬰兒車或輪椅族根本寸步難行；筏子東街作為防汛道路，依法馬路寬度至少6公尺，花了3千多萬蓋出這種無法使用的人行道、自行車道，將追究規畫設計問題。

水利局說明，該段道路寬幅狹窄，考量用路安全，正在與河川局協調，將廊道往河川地拓寬；另該段尚未改善完成，目前暫時不開放通行。