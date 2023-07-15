竹山公費醫屆退 南投3衛生所無醫師

南投縣醫療資源匱乏，竹山鎮衛生所醫師王錞錞昨上班最後一天，屆齡退休；繼中寮鄉、南投市衛生所無公費醫師後，南投縣無醫衛生所再添一所。王錞錞說，各地衛生所找不到醫師，除薪資偏低，醫師抱著熱忱到偏鄉，有時甚至連宿舍問題都無法解決，很難留住人才。

王錞錞說，高醫畢業後，曾在台北榮總、豐原、台中等醫院服務，921地震後到南投醫院胸腔科，相繼待過南投市、中寮鄉衛生所，人各有志，有人追求待遇，她認為穩定比較重要，但南投縣區域醫療資源太少了。

王錞錞說，退休後決定好好生活，但離開前要發出不平之鳴，衛生所醫師的福利太微薄，剝奪醫師的宿舍，行政相驗費用20多年不調整，限制救護車公務使用，工作愈來愈雜，吸引不到醫師下鄉。

南投縣衛生局表示，全縣13鄉鎮市各設立1家公立衛生所，中寮鄉從3年前出缺迄今，找不到公費醫師駐診，處於缺乏醫師的情況，只能四處討救兵，請南投醫院配合醫師支援看診；今年南投市衛生所公費醫師缺額未補，已請社區診所醫師支援，目前僅周一、三、五看診，其餘時間休診。

衛生局長陳南松表示，南投縣人口老化嚴重，偏遠地區有許多「無醫村」，面對南投、中寮、竹山成為無醫師衛生所後，將向中央反映有公費醫師需求外，另方面也向社會求才，只要具有合格醫師執照，且對公共衛生醫療懷抱熱忱的人，都歡迎與衛生局聯繫。