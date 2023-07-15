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南投長照據點擬增電梯

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣社區關懷據點不少使用社區活動中心、宮廟等活動，縣府將逐步改善電梯等無障礙設施，讓老人家更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣社區關懷據點不少使用社區活動中心、宮廟等活動，縣府將逐步改善電梯等無障礙設施，讓老人家更方便。圖／南投縣政府提供

南投縣人口老化嚴重，社區關懷據點成了長者聚會場所，不過部分據點位於社區活動中心2樓以上，進出不方便。南投縣長許淑華昨參加草屯平林里據點慶生會，發現該據點在2樓但沒有電梯，將補助新建電梯。縣府表示，南投有121處社區關懷據點，將盤點各據點無障礙設施現況並研擬改善。

許淑華和立委馬文君會勘草屯鎮御史、北勢、平林、坪頂四里，並到平林社區參拜永安宮祖師公，參加社區關懷據點的慶生聚會，與阿公阿媽合唱生日快樂歌。平林社區活動中心活動空間以2樓為主，許淑華看到阿公、阿嬤腿腳不便，爬樓梯相當辛苦，與草屯鎮長簡景賢商量增設電梯，提升關懷據點無障礙設施。

簡景賢說，草屯鎮新庄里集會所與地方信仰中心新興宮，縣府補助新建電梯的經費，鎮公所已著手辦理，平林社區活動中心的電梯也會很快蓋起來。許淑華指示社勞處、工務處與草屯鎮公所進一步研商，縣府會優先協助新建電梯，讓老人家方便。

社勞處長林志忠說，南投縣老年人口達9.6萬多人，超過人口數20%，已達「超高齡社會」標準，全縣設置121處社區關懷據點、154處C級巷弄長照站，數量和服務都獲老人家肯定。

不過，南投多數長照據點都是設置在社區活動中心，部分設置在2樓，若屬於早期建物，幾乎都沒電梯。縣府為方便長者參與據點活動，將盤點各據點無障礙設施現況，並研擬改善措施。

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