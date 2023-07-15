台中鍋烤節 邀饕客吃鍋抽汽車

炎夏氣溫飆高，台中市經發局拚經濟「逆勢操作」，舉辦「台中鍋烤節」，要票選10大火鍋燒烤店，參加者可抽萬元抵用券與百萬汽車。業者表示，酷暑確實會影響生意，比冬季少2成，但台中店面大、裝潢新，吸引饕客。消費者則說，在冷氣房吃鍋，別有滋味。

國民黨議員陳政顯說，台中名店多，甚至一位難求，市府辦鍋烤節帶動，可打響全國知名度。民進黨議員鄭功進說，台中購物節已經舉辦抽獎，還違背議會決議追加預算，現在鍋烤節又辦抽獎，希望市府好好宣傳，不要花了錢卻沒有功效。

台中市有不少火鍋、燒烤名店，炎炎夏日仍大排長龍，有的開在捷運站附近，獨棟店面搭配造景，加上CP值高，消費者大排長龍；有的開在新興重畫區，採用頂級食材，客單價高仍一位難求。

市長盧秀燕指出，台灣火鍋商機全年超過5百億、燒烤超過150億，火鍋、燒烤是台中熱門美食「百吃不厭」，夏天仍大排長龍，甚至24小時營業仍高朋滿座；市府辦鍋烤節抓緊商機，盼帶動觀光旅遊等產業疫後振興。

經發局長張峯源說，市府投入800萬預算，將票選台中10大火鍋燒烤店家，目前有500家業者報名，只要下載「台中通暨購物節APP」，在「鍋烤節」專區投票，可抽300組萬元鍋烤抵用劵、百萬汽車等大獎。

火鍋業者「溫十八」總經理蕭淑惠說，夏天酷熱影響出門意願，業績比冬季減少2成以上，不過台中人愛吃鍋，平均仍有近8成業績，市府舉辦鍋烤節可帶動消費，樂觀其成。

林姓市民指出，台中火鍋、燒烤店營業時間長，選擇多競爭也大，多數用餐環境都有冷氣，空間比北部寬敞，即使夏天吃也很舒適，有的主推新鮮食材、CP值高，也有走高檔路線的龍蝦、和牛等，可滿足不同需求。