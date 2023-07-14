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竹山鎮衛生所公費醫師屆退 南投面臨第3個「無醫衛生所」

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影

繼中寮鄉、南投衛生所缺乏公費醫師之後，竹山鎮公所醫師王錞錞今天也將屆齡退休，上班最後一天，她感概地說，921地震後，來到南投縣服務以來，自已追求的是一分穩定的看診工作，對於各地衛生所找不到醫師前來執業的窘況，認為除去薪資偏低外，醫師抱著服務的熱忱來到偏鄉，有時甚至連醫師的宿舍都無法解決，當然很難吸引並留住人才。

王錞錞說，高醫畢業後，曾在台北榮總胸腔科工作，後來從北部到豐原、台中醫院服務，921之後來到南投醫院胸腔科，之後相繼待過南投市及中寮鄉衛生所，已經跑太多地方了，面對南投縣區域醫療資源太少了，雖然人各有志，有人追求待遇，但自己覺得穩定比較重要。

王錞錞表示，未來要好好過一過退休的生活，但離開前不禁要發出不平之鳴，認為衛生所醫師的福利太微薄了，不但剝奪了醫師的宿舍居住，行政相驗的費用更是20多年不調整，甚至限制救護車了公務使用的限制，工作項目愈來愈雜下，對基層醫務人員的壓力真的很大，當然吸引不到醫師願意下鄉服務。

南投縣衛生局表示，在全縣13鄉鎮市各設立1家公立衛生所，但中寮鄉自3年前出缺迄今，一直找不到公費醫師駐診，一直處於缺乏醫師的情況，同樣是四處討救兵，請求南投醫院配合醫師支援看診，今年南投市衛生所公費醫師缺額未補下，已與社區診所協調後，配合診所醫師支援時間，目前每周僅星期一、三、五等3天看診，其餘時間休診。

局長陳南松表示，南投縣人口老化嚴重，且偏遠地區有許多「無醫」村，面對南投、中寮、竹山成為無醫師衛生所後，一方面向中央反映有公費醫師缺額需求外，另一方面也向「社會求才」，只要具有合格醫師執照，且對公共衛生醫療懷抱熱忱的人，都歡迎與衛生局聯繫。

竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影
竹山鎮衛生所醫師王錞錞今天屆齡退休，成為繼中寮、南投市後，是縣內第三家無公費醫師的衛生所。記者黑中亮／攝影

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