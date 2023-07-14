彰化規劃女路輕旅行 哪些古蹟地景有女性故事看過來

彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線及導覽培訓課程，彰化縣長王惠美說，此次規劃彰化百年來有女性平權主題的7個古蹟、地景如高賓閣、布市不見天、開化寺等為導覽主題，也結合中高齡婦女二度就業培訓導覽人員，歡迎大家一起來彰化走走「出發去女行」。

彰化縣政府今天為「出發去女行」活動宣傳，由忠權社區發展協會音樂短劇拉開序幕，短劇內容更結合「me too」議題，呈現女性在職場被騷擾等議題，讓人極有共鳴。

王惠美表示，看到忠權社區發展協會的戲劇演出，體會到過去有許多性別不平等情況，加上最近MeToo事件，也期盼大家對於性別可以相互尊重，這次規劃的「女路」，將彰化在地具有性別議題的地景形成一條導覽路線，包括孔廟、愛治文具房、醉香酒家、高賓閣、布市不見天、開化寺、節孝祠等地景串連出彰化市女性地標，希望大家一起來見證百年來台灣女性的故事。

王惠美說，此次也培訓女力導覽員，提供中高齡女性就業機會，由彰化縣觀光導覽解說協會理事長陳美娟及彰化縣小西文化協會理事長楊志正做導覽培訓，開放給素人來報名參加，包括有性別課程和導覽課程。

彰化縣女性培力協會執行長王碧玉表示，彰化縣規劃出屬於自己的一條性別故事、女性故事的道路，並特別培訓導覽員，安排性別意識課程在培訓過程中， 7月19日為第一場試走活動，共開放30位報名，目前已有25位報名，未來如果民眾有興趣，也可以洽「彰化夢想館粉絲專頁」報名，將會安排導覽時間。

此次參與培訓的學員楊秋蘋是資深媒體人退休，她說，以往長期在台北「天龍國」工作，現在一切歸零，重新學習，更接地氣的參與文化地景導覽培訓，尤其最近MeToo事件，更讓大家注意到婦女權益問題，為何在現今已很重視兩性平權的社會中，還存在女性得面對的陰影和挑戰，這些女性權益議題也巧妙的規劃在此次女路導覽課程中，她希望未來帶領走讀時可以從這些古蹟和地景跟大家分享女性一路成長的道路。

彰化縣婦女會理事長楊秀霞說，縣府及女性培力協會共同推動女性培訓，讓女性發展事業的第二春，走出廚房貢獻社會，也翻轉性別刻板印象，讓女路導覽員成為種子，一點一滴改變大家的觀念，也能從家庭開始重視女性的權益。導覽相關活動可洽詢彰化夢想館FB粉絲專頁。