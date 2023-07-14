快訊

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

彰化規劃女路輕旅行 哪些古蹟地景有女性故事看過來

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線及導覽培訓課程，彰化縣長王惠美說，此次規劃彰化百年來有女性平權主題的7個古蹟、地景如高賓閣、布市不見天、開化寺等為導覽主題，也結合中高齡婦女二度就業培訓導覽人員，歡迎大家一起來彰化走走「出發去女行」。

彰化縣政府今天為「出發去女行」活動宣傳，由忠權社區發展協會音樂短劇拉開序幕，短劇內容更結合「me too」議題，呈現女性在職場被騷擾等議題，讓人極有共鳴。

王惠美表示，看到忠權社區發展協會的戲劇演出，體會到過去有許多性別不平等情況，加上最近MeToo事件，也期盼大家對於性別可以相互尊重，這次規劃的「女路」，將彰化在地具有性別議題的地景形成一條導覽路線，包括孔廟、愛治文具房、醉香酒家、高賓閣、布市不見天、開化寺、節孝祠等地景串連出彰化市女性地標，希望大家一起來見證百年來台灣女性的故事。

王惠美說，此次也培訓女力導覽員，提供中高齡女性就業機會，由彰化縣觀光導覽解說協會理事長陳美娟及彰化縣小西文化協會理事長楊志正做導覽培訓，開放給素人來報名參加，包括有性別課程和導覽課程。

彰化縣女性培力協會執行長王碧玉表示，彰化縣規劃出屬於自己的一條性別故事、女性故事的道路，並特別培訓導覽員，安排性別意識課程在培訓過程中， 7月19日為第一場試走活動，共開放30位報名，目前已有25位報名，未來如果民眾有興趣，也可以洽「彰化夢想館粉絲專頁」報名，將會安排導覽時間。

此次參與培訓的學員楊秋蘋是資深媒體人退休，她說，以往長期在台北「天龍國」工作，現在一切歸零，重新學習，更接地氣的參與文化地景導覽培訓，尤其最近MeToo事件，更讓大家注意到婦女權益問題，為何在現今已很重視兩性平權的社會中，還存在女性得面對的陰影和挑戰，這些女性權益議題也巧妙的規劃在此次女路導覽課程中，她希望未來帶領走讀時可以從這些古蹟和地景跟大家分享女性一路成長的道路。

彰化縣婦女會理事長楊秀霞說，縣府及女性培力協會共同推動女性培訓，讓女性發展事業的第二春，走出廚房貢獻社會，也翻轉性別刻板印象，讓女路導覽員成為種子，一點一滴改變大家的觀念，也能從家庭開始重視女性的權益。導覽相關活動可洽詢彰化夢想館FB粉絲專頁

彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，彰化縣路長王惠美（前左六)也歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，彰化縣路長王惠美（前左六)也歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃開化寺等7個女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃開化寺等7個女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府委由彰化夢想館規劃女路輕旅行路線，並培訓女力導覽員，歡迎大家一起來彰化「出發去女行」。記者林宛諭／攝影

夢想 王惠美 彰化 女權

延伸閱讀

彰化縣府邀陳隨意夫妻代言 協助身障機構行銷中秋禮盒

彰化新購上百輛警車 加入打擊犯罪行列

彰化90人獲青創補助 隱身市場咖哩名店拿到30萬元

彰化縣首座四合一多功能公園上梁 預定年底完工

相關新聞

「獵地案」爭議不斷！台中200億土地被沒收 地主跳腳：沒做錯事土地竟沒了

全國最大「獵地案」台中市黎明自辦市地重劃弊案爭議不斷，台中高分院最近將被告楊文欣等人依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑，...

竹山鎮衛生所公費醫師屆退 南投面臨第3個「無醫衛生所」

繼中寮鄉、南投市衛生所缺乏公費醫師之後，竹山鎮公所醫師王錞錞今天也將屆齡退休，上班最後一天，她感概地說，921地震後，來...

台中潭子區住戶注意 今天下午5點前這區域暫停供水

台中市潭子區福潭路942巷1弄因該處破管搶修，台灣自來水股份有限公司公告，今天下午1點半至5點止，因搶修管線暫停供水，呼...

竹山玉清宮要被賣掉？ 住持否認稱烏龍 南投縣府回應了

南投國道三號竹山交流道附近的道教廟宇「三清宮」，日前發生一起房仲賣廟的烏龍案件，陳姓住持表示，「神怎麼會賣神！」駁斥「神...

議員建議行穿線退縮 中市府：重要路口優先

為洗刷行人地獄惡名，政府加重開罰車不讓人的違規行為，卻衍生路口停等行人的車輛大排長龍等亂象。市議員認為應全面盤點路口，推...

建縣三百年…彰化走讀藝術 被批未連結土地歷史

今年彰化建縣300年，縣府目前舉辦的藝術創作走讀節是重頭戲，在多個彰化發展重要場域設有有神獸、八爪章魚等裝置藝術，很吸睛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦