快訊

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

李玟告別式時間曝光？二姊回應這麼說

地獄風格？男幫女友拍照 技術讓眾人超驚嚇「根本是奈何橋」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「獵地案」爭議不斷！台中200億土地被沒收 地主跳腳：沒做錯事土地竟沒了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中高分院判決黎明重劃案沒收9800坪抵費地，引起地主強烈不滿。圖／讀者提供
台中高分院判決黎明重劃案沒收9800坪抵費地，引起地主強烈不滿。圖／讀者提供

全國最大「獵地案」台中市黎明自辦市地重劃弊案爭議不斷，台中高分院最近將被告楊文欣等人依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑，同時沒收市值逾200億元的9800坪抵費地，引發地主不滿。地主表示，法官應該要被告吐出錢來，把土地還給地主，「哪有別人做錯事，卻要沒收我們財產的道理？」

台中地方法院在2021年10月，針對台中市黎明自辦市地重劃弊案，認定前立委楊文欣等12人，虛增467名人頭地主取得重劃會主導權，再虛增工程等費用13億多元，詐取1萬2814坪抵費地，依背信等罪判刑。

黃姓地主說，台中黎明重劃案二審今年5月判決，台中高分院維持一審判決，判決書指出，被告因為虛增重劃費用，沒收9800坪抵費地，並且是市政路邊最精華的「交六」用地，市值逾200億元，如果平均分配下來，每位地主可發還近千萬元土地；這些都是當初地主參與重劃的土地，為何來自地主們的土地如今卻變成政府的？

黃姓地主說，政府在自辦重劃案不出一毛錢，這些被沒收的土地都是地主們參與重劃的土地，法官應該要被告吐錢，把這些土地還給地主。至於當初未參加重劃的2%地主，在判決中被認定為「受害人」，卻可請求發還「98%同意參與重劃地主所貢獻出來、價值200億元的土地」，豈不荒謬至極？

反對重劃的黎明幼兒園園長林金連表示，對於楊文欣等人二審被輕判難以接受，這些地主還有另外一半不同意重劃的地主，也算都是受害者。

部分法界人認為，地主提供的抵費地都還在台中市政府名下，本來地主可以要求發還虛增的抵費地，現在因為法院判決沒收，地主的損失因此而確定，這樣沒收法制是否合於憲法？引發關注。

台中高分院判決黎明重劃案沒收9800坪抵費地，引起地主強烈不滿。圖／讀者提供
台中高分院判決黎明重劃案沒收9800坪抵費地，引起地主強烈不滿。圖／讀者提供

台中市 偽造文書 幼兒園

延伸閱讀

黎明重劃案沒收200億土地 地主痛批荒謬至極要求還地

檢察「三專生」名單出爐！蔡英文姪子主任檢察官蔡元仕確定升二審

台南400 熱蘭遮博物館專業導覽員培訓上路

AIT擴建案 外交部：尚在研議階段不給特別待遇

相關新聞

竹山玉清宮要被賣掉？ 住持否認稱烏龍 南投縣府回應了

南投國道三號竹山交流道附近的道教廟宇「三清宮」，日前發生一起房仲賣廟的烏龍案件，陳姓住持表示，「神怎麼會賣神！」駁斥「神...

「獵地案」爭議不斷！台中200億土地被沒收 地主跳腳：沒做錯事土地竟沒了

全國最大「獵地案」台中市黎明自辦市地重劃弊案爭議不斷，台中高分院最近將被告楊文欣等人依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑，...

台中潭子區住戶注意 今天下午5點前這區域暫停供水

台中市潭子區福潭路942巷1弄因該處破管搶修，台灣自來水股份有限公司公告，今天下午1點半至5點止，因搶修管線暫停供水，呼...

議員建議行穿線退縮 中市府：重要路口優先

為洗刷行人地獄惡名，政府加重開罰車不讓人的違規行為，卻衍生路口停等行人的車輛大排長龍等亂象。市議員認為應全面盤點路口，推...

建縣三百年…彰化走讀藝術 被批未連結土地歷史

今年彰化建縣300年，縣府目前舉辦的藝術創作走讀節是重頭戲，在多個彰化發展重要場域設有有神獸、八爪章魚等裝置藝術，很吸睛...

台中非法日租套房 議員促輔導納管

台中非法日租套房散見在各商圈，中央列管家數排名僅次於台北市。台中市觀旅局稽查發現，去年全年查獲168家非法日租套房，今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦