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台中潭子區住戶注意 今天下午5點前這區域暫停供水
台中市潭子區福潭路942巷1弄因該處破管搶修，台灣自來水股份有限公司公告，今天下午1點半至5點止，因搶修管線暫停供水，呼籲用戶儲備水源，可上網查詢停水資訊：https://wateroffmap.water.gov.tw/map/view/202307140052/132498。
台灣自來水股份有限公司表示，今天停水範圍：仁愛路二段、合作街、圓通南路、大新路、大智街、復興路一段、復興路二段、潭子交流道、潭子街一段、潭子街三段、潭子街二段、潭東街、潭興路二段、潭陽路、環中東路一段、福潭路。如有其他用水問題，可撥打免付費客服專線「1910」洽詢。
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