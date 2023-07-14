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社區關懷據點沒電梯老人不便 縣長許淑華：優先協助新建

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣社區關懷據點不少使用社區活動中心、宮廟等活動，縣府將逐步改善電梯等無障礙設施，讓老人家更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣社區關懷據點不少使用社區活動中心、宮廟等活動，縣府將逐步改善電梯等無障礙設施，讓老人家更方便。圖／南投縣政府提供

南投縣人口老化嚴重，社區關懷據點成了許多長者聚會、活動最重要場所，但作為關懷據點的社區活動中心常無電梯設計，讓老人家行動困難。南投縣長許淑華昨天到草屯鎮會勘，發現平林里社區活動中心沒有電梯，指示社勞處與草屯鎮公所研商，優先協助新建電梯。

許淑華和立委馬文君會勘草屯鎮御史、北勢、平林、坪頂四里，並到平林社區參拜永安宮祖師公，參加社區關懷據點的慶生聚會，與阿公阿媽合唱生日快樂歌。平林社區活動中心活動空間以2樓為主，許淑華看到阿公、阿嬤腿腳不便，爬樓梯相當辛苦，與草屯鎮長簡景賢商量增設電梯，提升關懷據點無障礙設施。

簡景賢說，草屯鎮新庄里集會所與地方信仰中心新興宮，在許縣長重視下補助新建電梯的經費，鎮公所已經著手辦理，平林社區活動中心的電梯也會很快蓋起來。

許淑華則指示社勞處、工務處與草屯鎮公所進一步研商，縣府會優先協助新建一座電梯，讓老人家上下樓更安全方便。

社勞處長林志忠說，南投縣老年人口達9萬6千多人，超過人口數20%，已達「超高齡社會」標準，全縣設置121處社區關懷據點及154處C級巷弄長照站，數量和服務都獲老人家肯定。

而多數長照據點都是設置在社區活動中心，但部分據點設置在活動中心2樓，而早期興建的活動中心，幾乎都沒有電梯。為了方便老人家參與關懷據點活動，社勞處會依據各社區活動中心的狀況，逐步改善無障礙設施，方便老人家參與活動，活的更健康。

南投縣社區關懷據點不少使用社區活動中心、宮廟等活動，縣府將逐步改善電梯等無障礙設施，讓老人家更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣社區關懷據點不少使用社區活動中心、宮廟等活動，縣府將逐步改善電梯等無障礙設施，讓老人家更方便。圖／南投縣政府提供

電梯 許淑華 長照

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