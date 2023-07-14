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兩場公益路跑 台中城市半程馬拉松、為愛圓夢公益路跑開放報名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行動菩薩助學協會10月21日將在中央公園舉辦為愛圓夢公益路跑。圖／行動菩薩助學協會提供
行動菩薩助學協會10月21日將在中央公園舉辦為愛圓夢公益路跑。圖／行動菩薩助學協會提供

台中2場公益路跑，「台中城市半程馬拉松」12月10日在台中市政府前廣場開跑，選手部分報名費捐台中市社會局做公益，台灣行動菩薩助學協會為了一圓1000名弱勢孩子「九族文化圓夢之旅」，10月21日在中央公園舉辦為愛圓夢公益路跑，即日起開放報名。

由台中市運動局及台中市不動產開發商業同業公會主辦的台中城市半程馬拉松，響應環保，路跑紀念衫及完跑提袋皆採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊及成績證明也電子化，選手部分報名費捐公益。

台中市副市長王育敏說，她特別轉達市長盧秀燕的支持，樂見因疫情睽違三年的台中城市半程馬拉松在今年盛大回歸，路線圍繞台中城市，會經過國際地標建築台中國家歌劇院、夏綠地公園、公益路及忠明南路等，可讓參與者感受建築與城市的融合，顧健康、做公益，也兼具環保，也為台中市做最好的行銷。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說，這場路跑引入ESG低碳、環保概念，採用寶特瓶環保回收紗材質製作活動紀念衫及完跑提袋，即日起開放報名，請上網搜尋「2023 臺中城市半程馬拉松」或至〈筆記報名〉網站報名。

活動網址:https://opcc.work/2023TAICHUNGRUN

協會理事長陳武華表示，今年是協會第十屆與受助學生「相見歡」，他2年前曾允諾帶受助學生九族文化村，因疫情未成行，近日有受助學生問起，他決定兌現承諾，舉辦公益路跑，公益所得做為九族圓夢費用及助學課輔金。

協會活動主委張麗莉說，10月21日的公益路跑，賽程分為8K健跑組、4K健走組，參加者跑完後除可領完賽禮，還能留下一起野餐，且報名就能參加抽獎，有機會抽中虹夕諾雅谷關雙人房住宿券、捷安特腳踏車、55吋電視機等大獎。

行動菩薩助學協會10月21日將在中央公園舉辦為愛圓夢公益路跑，也可席地而坐、野餐。圖／行動菩薩助學協會提供
行動菩薩助學協會10月21日將在中央公園舉辦為愛圓夢公益路跑，也可席地而坐、野餐。圖／行動菩薩助學協會提供
台中城市半程馬拉松12月10日開跑，即日起開放報名。記者趙容萱／攝影
台中城市半程馬拉松12月10日開跑，即日起開放報名。記者趙容萱／攝影
台中城市半程馬拉松12月10日開跑，即日起開放報名。記者趙容萱／攝影
台中城市半程馬拉松12月10日開跑，即日起開放報名。記者趙容萱／攝影

馬拉松 台中市 路跑

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