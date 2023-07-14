竹山玉清宮要被賣掉？ 住持否認稱烏龍 南投縣府回應了

南投國道三號竹山交流道附近的道教廟宇「三清宮」，日前發生一起房仲賣廟的烏龍案件，陳姓住持表示，「神怎麼會賣神！」駁斥「神明指示」之說，並表示地的所有人原是廟宇開基師姐，捐出後雖登記給養子，但廟宇是信眾集體出資興建，想賣沒那麼容易。房仲1天就已將廣告撤下，說「因為是繼承的，還有一些事情還沒處理完。」

陳姓住持說，宮廟當年是一名師姐及一位師兄無私的奉獻，才得以興建起來，身為地主的宮廟開基師姐已經往生，如今其養子想賣廟，但沒有地契和產權，強調當年以1000元過戶給宮廟時，都在律師的見證下寫得清清楚楚，強調廟宇不可能被賣掉。

受託的房仲陳先生也承認目前產權有爭議，已將售賣廣告已下架，表示產權因為是繼承而來，還有一些事情還沒處理完，就暫時不賣了。

南投縣政府指出，這座3層樓宮廟經查是農地約434坪、建地15坪，主祀道教孚佑帝君（呂洞賓）位在竹山鎮國道三號交通方便；因為寺廟的買賣，其間涉及很多相關的法律問題，未來會請民政處及農業處出面了解，並協助宮廟進行寺廟登記及土地使用的改善。

縣府並強調，如果有人執意要購買寺廟，需注意寺廟的合法登記，跟寺廟所在的土地是否有地目的限制，這個都是屬於公開資訊，購買人一定要非常清楚知道這些資訊，否則若貿然買了寺廟，除去地上物產權，也可能會衍生很多後續的法律相關問題。