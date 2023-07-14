議員建議行穿線退縮 中市府：重要路口優先

為洗刷行人地獄惡名，政府加重開罰車不讓人的違規行為，卻衍生路口停等行人的車輛大排長龍等亂象。市議員認為應全面盤點路口，推動行人穿越線退縮，減少汽車駕駛死角，也可避免路口停等阻礙直行車。交通局表示，全市25公尺以上路口上千個，全面退縮有困難，會優先盤點學校、醫院、商圈等重要路口改善。

議員沈佑蓮指出，不少車禍事件並非汽車駕駛不讓行人，而是汽車A柱形成視線死角，殃及路人。議員李中指出，交通局目前設置的行穿線距路口太近，建議比照英國、香港模式，設在離路口5到10公尺處，消除視線死角，汽車駕駛也不致一轉彎就要停讓行人，造成車輛排長龍，並建議增設庇護島保護行人。

交通局表示，已優先盤點學校、醫院、商圈、運動中心與前20大公共場站等號誌化路口，邀集相關單位會勘，視當地情形設置行人穿越線退縮、設置綠斑馬及庇護島等交通設施，另調整號誌時制，以時間與空間分流人車。

議員謝家宜說，台中的行人專用時相數量是六都倒數第二，她要求交通局7月底前，針對台中市的路口全面總體檢，盤點出需要改善的路口。

交通局表示，目前行人燈設置1845處、行人時相115處、行人早開時相70處、庇護島設177處、標線型人行道124處、退縮行穿線106處，將續盤點，視在地狀況設置，後續將分短、中、長期改善。