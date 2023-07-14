台中非法日租套房 議員促輔導納管

台中非法日租套房散見在各商圈，中央列管家數排名僅次於台北市。台中市觀旅局稽查發現，去年全年查獲168家非法日租套房，今年上半年查獲更達112家，顯示疫後旅遊復甦，遍地開花，預估全年開罰家數恐超越去年。議員表示，隱藏在商圈、舊市區的非法黑數恐更多，要求加強稽查，力求輔導轉型，否則永遠查不完。

只要上網蒐尋日租套房，馬上有連串廣告。一中益民商圈一帶就有業者標榜日租套房旅館「無敵划算又方便，平價住宿周日晚上一人300多就可以搞定」，類似住宿廣告不勝枚舉，因付款給在海外的平台，觀旅局人員經巡網後，佯裝住客稽查，但有的房東把鑰匙放在火車站信箱，手法多元，抓不勝抓。

據交通部觀光局統計，今年1至6月未合法列管旅館及日租套房，以台北市201家最多、台中市187家居次。市府觀旅局表示，專人定期上網搜尋日租套房違規廣告資料並列管，且函文網路平台業者下架，阻斷非法業者行銷管道，經跨局處聯合稽查，今年1到6月共裁罰112件、罰款1130萬。

觀旅局呼籲，民眾出遊住宿可先至「台灣旅宿網」查詢全國各地合法旅宿業，如發現日租套房等非法旅宿場所，檢附明確事證書面檢舉，經裁罰金額10萬元以上者且完成繳納，罰鍰10%至15%作為檢舉獎金。

國民黨議員陳文政說，日租套房非法營業，因出入複雜，居家安全堪憂，由於舉證繁瑣困難，讓業者有恃無恐。建議市府加強查緝人手，提供一般民眾檢舉指引，研議提高檢舉獎金。

民進黨議員江肇國說，日租套房房東各種手法再進化，與市府稽查小組「你追我跑」，還不如輔導納管。交通部擬開放特區，觀旅局應著手研議可行評估，否則查不完。