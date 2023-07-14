台中露營區關10多家 業者怨法令繁瑣

疫情後，露營區生意不佳，台中市有10多家露營區因此關門，露營用品、露營車等相關產業生意也受影響。業者抱怨管理法令太繁瑣，申請合法意願低落，因此乾脆不做了。市府官員說，去年交通部頒布的「露營場管理要點」涉及相關單位多，業者多希望政府能放寬法令，會向中央反映。

台中市觀光局觀光管理科長張俊生說，台中市目前列管的露營場有121家，其中僅17家合法，交通部去年頒布露營場管理要點後，市府組成輔導小組協助合法化，至今訪視60多家，僅5家提出申請，有3家因資格不符退回補件，有兩件審查中，但有10多家業者已歇業。

他說，歇業的都屬規模較小，只有1、20帳的非專業經營露營場，大多是農民因山上有地，看到露營區蔚為風潮跟風經營，但政府有法規規範後，涉及法令多，在生意退潮下，就結束經營。

張俊生說，輔導的兩家須視是否能符合建管、土地使用、水土保持、汙水排放、環保等相關規定，涉及7、8個不同單位，今年還有半年時間，會盡力加以輔導。

他說，疫情期間很多人喜到戶外露營，露營區生意夯，帶動了一波熱潮，但是疫情過後，民眾選擇出國旅遊，露營區生意因此受影響。加上露營場管理要點涉及單位多，業者反映希望政府能放寬法令，會把業者的聲音向上反映。

一名露營車業者說，露營區的管理室、廁所、浴室原本不用建照，但新規定公布後都要建照，得請建築師設計、請照，也要兼顧水土保持，若是山坡地可能還得建擋土牆，還有汙水排放等問題，山上果農那有能力可做，還限定露營場域得在1公頃內，更限制了營運規模。

因為法令卡住，原有露營業者申請不過，想加入經營者也都停下觀望，生意萎縮了，他的露營車已3個月沒有賣出1輛。他說，露營影響相關產業多，合法化也需要時間，希望政府動作不應太急，否則會影響產業發展，及民眾接觸山林的樂趣。

銷售露營產品的歐都納公司負責人程鯤說，露營產品較去年掉了一些，在10%以下，多屬中階產品，高階的較未受影響。