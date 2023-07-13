通霄電廠改建…台中港將埋輸氣管 地方憂衝擊生態及漁民

台電計畫興建「通霄電廠二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」，由台中港區南側出海，至通霄電廠區西南側上岸，中市都發局今於龍井舉行公聽會，後將意見提送內政部。地方憂心，工程恐破壞生態，且施作期間也將影響當地漁民生計，卻未見台電因應措施。

台電表示，已委請第三方公正機構評估，並與地方漁會定期交換意見，積極研議漁業補償措施，在開工前執行；另外亦定期辦理淨灘、放養魚苗等活動，為環境盡一分心力，與在地共榮共存。

都發局今於龍井區麗水里活動中心舉行公聽會，會同台電說明工程。民眾對漁民生計訴求和環境生態表示擔憂、漁業補償等問題；中市海資所表示，台電公司和台中區漁會應先取得共識，以利後續作業。

台電說明，通霄電廠二期更新改建計畫，採天然氣機組，並計畫興建2條海底輸氣管線，連接台中港接收站至通霄電廠，總長約55、56公里，台中上岸段部分，工程時程預計約2025年4月至2026年10月止。

市議員張家銨今委派代表出席會議。她表示，地方民眾多以近海捕魚維生，多聚集出海口位置，台電工程施作期長達半年，民眾也因商港區不能捕魚限制，捕魚作業將完全停擺，但公聽會上卻未見補償方案，地方補助款也隻字未提，不是對待民眾應有的方式。