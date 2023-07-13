台中大坑健行有專車了 夏日新增大坑線、豐后線玩台中

台中觀光旅遊路網新增公車「66副大坑線」、台灣好行「888豐后線」2條特色路線。觀旅局長陳美秀說，沿途停靠45個觀光景點、串連3個商圈，提供更多旅遊選擇。

台中觀光公車與台灣好行至今拓展為6條路線，結合台鐵、捷運軌道運輸服務，以及幹線公車、YouBike等路網，玩台中無縫接軌。

陳美秀說，台中觀光公車「66副大坑線」銜接大坑登山步道群，搭觀光公車就可攀登大坑風景區13條登山步道，飽覽美景。大坑每年有上百萬遊客，民眾敲碗希望有專車，「66副大坑線」可滿足需求。

台灣好行「888豐后線」串連豐原至后里的特色景點，包含麗寶樂園渡假園區、泰安鐵道文化園區、后里馬場、后豐鐵馬道及廟東夜市等知名景點。

台中觀光旅遊路網目前已推出台中觀光公車「66副大坑線」、「151阿罩霧線」、「153谷關線」及「309高美線」與台灣好行「11台中時尚城中城線」及「888豐后線」等6條路線，搭公車暢遊台中。

台中觀光公車服務網彙整觀光旅遊路網，提供旅客觀光公車及台灣好行路線乘車資訊、周邊旅遊資源、推薦遊程、特約店家等訊息，公車即時動態資訊。