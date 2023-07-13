台中自動化工業展登場 盧秀燕曝全國最大會展最新進度

台中自動化工業展、台中塑橡膠工業展今起到17日在台中國際展覽館登場，吸引300家重量級大廠、700攤展出，拚疫後大訂單。台中市長盧秀燕說，這檔展覽就像及時雨，為台灣拚經濟。

盧秀燕指出，台中重視會展，興建中的台中國際會展中心全台最大，東側預計明年底完工、後年開幕，她也為國貿局爭取到西側加碼40億元興建，預計最快在今年發包。

由經濟日報主辦自動化系列展邁入第43屆，今年聚焦在工業4.0、智慧機械，及綠能永續三大議題，設機械設備、五金暨配組件、自控檢測、塑橡膠、中台灣工業、產學合作等六大專區，兩年一度的塑橡膠工業展邀台中市橡塑膠機械工商協進會共襄盛舉，集結塑橡膠與機械領域重量級大廠，預估湧入5萬人參觀、延伸商機上看10億元，讓買主一次購足。

盧秀燕今天下午2時出席開幕典禮，致詞時說，她是媽媽市長，提出拚經濟政策，中部大肚山黃金縱谷60公里，台中為自動化工業重要產地聚落，推出「台中富市三」政策，透過「前店、後廠、自由港」三大富市策略，為台中經濟注入活水；她特別歡迎並出席展覽會場，為台中拚經濟。

盧秀燕指出，台中市政府重視會展，目前興建中的台中國際會展中心為全台最大會展中心，分東西兩側，東側由台中市自建，約有2500個攤位展出，西側由台中市政府提供土地，由國貿局興建，加起來達5000攤，規模將是全國之最。