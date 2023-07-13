通霄電廠改建燃氣機組 台中港在地居民擔心影響生態

台電公司規劃「通霄電廠二期更新改建計畫-海底輸氣管線工程」，由台中港區南側出海至通霄電廠區西南隅上岸，依規定向台中市政府提送「海岸利用管理說明書」。都發局表示，今年6月28日起公開展覽30日，今在龍井辦公聽會，蒐集民意，送內政部海岸管理審議會參考。

地方人士針對環境生態表示擔憂，另漁民質疑漁業補償是否能解決漁民生計，希望能獲得具體保障。

台電表示委請第三方公正機構進行相關評估，並與地方漁會定期溝通交換意見，積極研議漁業補償措施，並在開工前據以執行；另定期辦理淨灘、放養魚苗等活動，為環境盡一分心力。

台中市海資所表示，台電公司和台中區漁會應先取得共識，以利後續作業。

台電指出，為穩定電力來源且增氣減煤，通霄電廠推動二期更新改建計畫，採用天然氣為機組燃料，計畫興建2條海底輸氣管線連接台中港接收站至通霄電廠，管線總長度估計約55及56公里，最大水深58公尺，管線間距約500公尺，供應尖峰用氣量每小時404噸天然氣至燃氣機組使用。

海底天然氣輸送管線連結台中港至通霄電廠，由台中港區南側出海，繞經台中港外錨泊區、台中及通霄外海後，直接進入通霄電廠上岸。海底管線台中上岸段部分，工程時程預定2025年4月至2026年10月止。

都發局表示，聽取地方民眾意見，彙整相關建議意見後，將供內政部海審會審議參考。