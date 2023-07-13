提升閱讀風氣 南投半數國中小設社區共讀站

為優化學校圖書館環境與提升閱讀風氣，南投縣政府積極設置社區共讀站，目前已有58所學校設置，今年再成功爭取26校打造社區共讀站，完工後等於全縣國中、小每2所就有1所設置。

南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，南投縣長許淑華積極推動學校設置「社區共讀站」，縣政府今年3月獲教育部核定縣內5所共讀站，日前再獲核定21所，統計今年共爭取教育部核定26校社區共讀站，總經費共新台幣6897萬5000元，縣府自籌款1785萬8200元。

教育處表示，民國106年至109年完成58校社區共讀站，加上今年成功爭取26校建置，全數建置完工後，全縣將有84間具地方特色的共讀站，等於全縣169所國中、小學校，平均每2所學校就有1所設置，提供師生及社區民眾更舒適閱讀環境，期望帶動整體閱讀風氣。

許淑華表示，對於中央各項專案補助計畫，縣府都積極提出申請並爭取最高額補助，若須地方自籌配合款，也將全力達成，至於學校需求不論軟體或硬體，縣府會全力支持，為孩子打造優質學習環境，如座落在埔里的大成國小就曾獲教育部評選108年度最美共讀站優選。