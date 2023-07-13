台中登革熱疫情增溫！繼本土首例 今傳2幼童疑似感染

登革熱疫情增溫，台中市繼本月11日出現首例本土登革熱確定個案後，今天再傳出2例幼童疑似感染登革熱，檢體已送中央檢驗中。台中市長盧秀燕今天參與台中自動化工業展受訪時，呼籲市民加強防蚊。

國內登革熱疫情持續升溫，疾管署統計到今天，全國本土登革熱共322例、境外移入61例，經疫調發現多數有南部縣市活動史。

盧秀燕今天下午2時出席由經濟日報主辦的台中自動化工業展及2023台中塑橡膠工業展開幕典禮，會後在媒體聯訪時說，台中日前出現今年首例本土登革熱個案，為一名有台南旅遊史的20歲男子，加上現在觀光旅遊旺季，提醒市民務必加強防蚊。

盧秀燕呼籲，市民外出穿淺色長袖、長褲，旅遊回來後若出現發燒頭痛、後眼窩痛、筋骨痠痛等症狀，盡速就醫並告知醫護人員旅遊史；另也呼籲居家環境應做好清消，因病媒蚊喜歡蓄水、積水的地方，民眾家中有容器或容易積水的地方，一定要清理乾淨，減少病媒蚊孳生。

衛生局說明，台中市昨天接獲2例幼童NS1快篩陽性疑似登革熱通報，經疫調發現，幼童與家人有東南亞國家及台南旅遊史，7月7日2人陸續出現發燒、疲倦、活動力不佳情形，7月12日身體出疹，疑似登革熱，檢體送中央檢驗才能確診並判定屬於境外或本土個案，區公所已啟動區級防治會議，針對其居住地周邊清消。