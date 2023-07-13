彰化縣府邀陳隨意夫妻代言 協助身障機構行銷中秋禮盒
彰化縣政府邀請彰化藝人陳隨意、謝宜君夫妻，為彰化縣9家身障機構團體及庇護工場秋節產品代言，今天並在縣府中庭舉辦行銷宣傳，推出建縣300的聯名禮盒主打商品，原先價格都超過300元，此次以優惠價300元促銷，縣長王惠美歡迎各界選購，做愛心，自用送禮兩相宜。
王惠美說，這幾年因為疫情緣故，導致身障機構、庇護工場捐款金額減少許多，也有好幾處廳舍老舊需要整建、重建，資助金額缺口更大，利用這一波中秋送禮來鼓勵這群弱勢朋友，獲得更好的照顧。
這9家身障機構團體及庇護工場推出的主打「秋禮300禮盒」，包括有慈愛教養院的「小熊快樂蛋捲禮盒」、喜樂保育院的「喜樂堅果塔禮盒」、慈恩庇護休閒農場的「黃金中瓜禮盒」、慈生仁愛院的「走月亮鳳梨酥禮盒」、聖母聖心的「蜂蜜柚子茶」、愛加倍工場的「STILL咖啡」、肯納兒烘焙坊的「綜合餅乾禮盒」、康復之友的「綜合蛋黃酥禮盒」、愛啓兒的「水果果凍禮盒」等產品。
王惠美說，「秋禮300禮盒」都是建縣300的特別優惠款，只需要300元就可以把身障朋友的愛心秋禮帶回家。
另外，採購「秋禮300禮盒」，也可以搭上「2023彰化GO購」活動，只要買200元以上，就可以參加抽獎，最大獎頭獎100萬元，還有機票、郵輪等獎項，王惠美呼籲歡迎全國鄉親一起來做愛心，用實際購買行動來支持這群弱勢朋友。
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