北屯潭子67座特高壓電桿進行下地工程 11月底可望恢復乾淨天際線

台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線設置台電67座特高壓電桿，橫跨7里人口稠密區，立委楊瓊瓔考量安全與市容，爭取2.4億元進行下地工程。今上午，楊邀集相關單位會勘，預計11月底前拆除特高壓電桿及架空線路，恢復乾淨天際線。

今天上午，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國邀集相關單位會勘，台電台中供電區營運處副處長邱文宏說明，特高壓電桿塔地下化管路工程已完工，正進行電纜延放作業，整體進度超前10%，預計下月進行完工試驗，9月可交台鐵局施作停車場設施，並拆除架空線路。

頭家東里長劉進福說，特高壓電桿鄰近中山路民宅，下雨經常短路蹦出火花，令店家、居民相當害怕。潭陽里長楊仲傑表示，接電作業須配合停電區域及時間，務必盡早通知里辦公處，以轉知居民，降低不便。

楊瓊瓔表示，電桿、電纜、電箱被視為鄰避設施，電纜延放作業速度緩慢，1分鐘只能推進8公尺，許多關心進度的民眾看不到實際進度，讓里鄰長承受罵聲。今日辦理現勘，台電報告進度超前，移除67座特高壓電桿及架空線路，可望提前1.5個月完工。