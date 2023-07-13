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北屯潭子67座特高壓電桿進行下地工程 11月底可望恢復乾淨天際線

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔爭取2.4億元進行台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線67座特高壓電桿下地工程，預計11月底前拆除特高壓電桿及架空線路，恢復乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔爭取2.4億元進行台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線67座特高壓電桿下地工程，預計11月底前拆除特高壓電桿及架空線路，恢復乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線設置台電67座特高壓電桿，橫跨7里人口稠密區，立委楊瓊瓔考量安全與市容，爭取2.4億元進行下地工程。今上午，楊邀集相關單位會勘，預計11月底前拆除特高壓電桿及架空線路，恢復乾淨天際線。

今天上午，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國邀集相關單位會勘，台電台中供電區營運處副處長邱文宏說明，特高壓電桿塔地下化管路工程已完工，正進行電纜延放作業，整體進度超前10%，預計下月進行完工試驗，9月可交台鐵局施作停車場設施，並拆除架空線路。

頭家東里長劉進福說，特高壓電桿鄰近中山路民宅，下雨經常短路蹦出火花，令店家、居民相當害怕。潭陽里長楊仲傑表示，接電作業須配合停電區域及時間，務必盡早通知里辦公處，以轉知居民，降低不便。

楊瓊瓔表示，電桿、電纜、電箱被視為鄰避設施，電纜延放作業速度緩慢，1分鐘只能推進8公尺，許多關心進度的民眾看不到實際進度，讓里鄰長承受罵聲。今日辦理現勘，台電報告進度超前，移除67座特高壓電桿及架空線路，可望提前1.5個月完工。

賴朝國與潭子區長劉汶軒說，電桿、纜線下地是城市進步的象徵，許多民眾期特高壓電桿下地工程，但此工程與下水道建設一樣，都在地底下作業，感謝台電積極施工。

立委楊瓊瓔爭取2.4億元進行台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線67座特高壓電桿下地工程，預計11月底前拆除特高壓電桿及架空線路，恢復乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔爭取2.4億元進行台中市潭子區中山路、北屯區北屯路沿線67座特高壓電桿下地工程，預計11月底前拆除特高壓電桿及架空線路，恢復乾淨天際線。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台電 楊瓊瓔 台中市

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