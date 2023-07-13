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影／家長看過來！中市公幼5人可暑期延拖 3400位孩子受惠

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
教育局長蔣偉民今與幼兒園孩童一起體驗烹飪課程，享用熱騰騰爆米花的好滋味。記者林佩均／攝影
教育局長蔣偉民今與幼兒園孩童一起體驗烹飪課程，享用熱騰騰爆米花的好滋味。記者林佩均／攝影

台中市今年7月1日起，補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，5人即成班，每小時收費40元以下，暑期不中斷，共計有131園、3400位孩子受惠。教育局長蔣偉民今與幼兒園孩童一起體驗爆米花活動，孩子邊唱爆米花歌曲，眼神緊盯鍋內，萌度破表。

今天上午，豐原區岸裡國小附幼教室飄出奶油香氣，蔣偉民與孩童換上圍裙，體驗「烹飪實作課程」學做爆米花，等待玉米粒爆開期間，孩子歡唱爆米花歌，雙眼睛盯鍋內進度，模樣可愛。

蔣偉民表示，台中市公立幼兒園（市立幼兒園、國小附設幼兒園）教保服務時間從上午8時至下午4時，國小附設幼兒園配合國小部有寒暑假，不提供教保服務，讓不少家長煩惱。

台中市府推出公幼延長照顧，下午4時至6時依家長需求開辦，過去10人才開班，今年降為5人即成班，寒、暑假不中斷。今年降為5人開班，暑假期間計有131園開辦，約3400名幼兒受惠。

蔣偉民提到，以岸裡國小附幼為例，今年暑假7月份只有8個孩子，原本無法成班，還好今年降為5人即成班，順利開班。且每小時收費40元以下，中低收入戶有收費減免，延長照顧服務增加的人員鐘點費，不足部分，由市府補助。

教育局長蔣偉民今與幼兒園孩童一起體驗爆米花活動，並在溜滑梯前享用熱騰騰爆米花的好滋味。記者林佩均／攝影
教育局長蔣偉民今與幼兒園孩童一起體驗爆米花活動，並在溜滑梯前享用熱騰騰爆米花的好滋味。記者林佩均／攝影
鍋內玉米粒尚未爆出爆米花，等待期間孩童歡唱爆米花歌，眼神緊盯鍋子，十分可愛。記者林佩均／攝影
鍋內玉米粒尚未爆出爆米花，等待期間孩童歡唱爆米花歌，眼神緊盯鍋子，十分可愛。記者林佩均／攝影

幼兒園 長照 台中市 公幼

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