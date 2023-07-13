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竹山打鐵、竹編聞名 蔡培慧盼文化部挹注更多資源

中央社／ 南投縣13日電

竹編工藝、打鐵是竹山鎮重要文化資產，民進黨立委蔡培慧今天邀文化部了解現況，盼文化部給予更多支持，包含資金投入、培訓計畫等，她也會支持鎮公所技藝傳承提案。

竹山鎮竹編工藝歷史悠久，打鐵文化也聞名全縣，不過打鐵巷僅存1家百年、傳承到第5代的「來發鐵店」，為推動當地工藝文化再崛起，蔡培慧今天會同文化部文化資源司、文化資產局、國立台灣工藝研究發展中心前往勘查，希望文化部給予竹山更多支持和關注。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，打鐵、竹編工藝是南投竹山寶貴文化資產，具有重要歷史和文化價值，保護和發展這些工藝對保存地方特色與振興經濟具重要意義，呼籲文化部投入更多資金、辦理培訓工藝師與職人計畫、開辦研習課程，讓民眾更貼近工藝並傳習在地文化。

文化部主任祕書陳登欽說，竹山鎮公所需要幫忙，將與立委蔡培慧一起協助，並與相關機構、工藝師合作規劃相關保護及發展計畫；近年為讓民眾更貼近傳統文化，有工藝師將竹藝融合現代美學，讓竹文化深入日常，盼未來利用研習課程讓更多人了解竹編文化之美。

蔡培慧等人今天前往來發鐵店、錦緞竹編工作室了解產業現況，來發鐵店業者同時反映屋頂漏水，蔡培慧說，這家百年打鐵店已達文資保存建築資格，可獲文化部協助，她也會與鎮公所一起協助房屋修繕，保護這家具重要歷史價值的打鐵店延續百年工藝。

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