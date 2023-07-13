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影／中市首屆2天1夜「消防魔法夏令營」今開跑 亞斯兒興奮參加

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友興奮參加。圖／台中市消防局第一救災救護大隊提供
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友興奮參加。圖／台中市消防局第一救災救護大隊提供

台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，一早在台中市第一大隊舉行授旗，130位小朋友興奮列隊，其中罹患亞斯伯格症張小弟喜愛消防員，張母說，兒子多次練習自己洗澡、用餐，盼跟上團隊腳步。消防局表示，特別規劃水域趣味活動，透過拋擲救生圈、防溺自救，提升孩子水域危機意識。

首屆2天1夜消防魔法夏令營活動，對象為國小4、5年級生，報名訊息一出，1天就額滿。張母分享，11歲兒子罹患亞斯伯格症，從小就喜歡消防員，這次幸運報名成功，首次離家獨自過夜，兒子已在家練習自己完成洗澡、吃飯，希望跟上團體進度，讓更多孩子認識、包容亞斯童。

豐南消防分隊小隊長方鴻智說，4月開始規劃設計16項關卡活動，均由消防員集思廣益、親自擔任帶隊官、小隊輔；這次活動場域有游泳池，特別推出水域趣味關卡，以水深80公分，頭不下水方式讓孩子不怕水、學會自救韻律呼吸。

消防局副局長楊元吉說，近期夏日戲水活動多，外縣市不幸發生憾事，台中市公告11條危險水域，禁止下水，呼籲民眾遵守；感謝江海全聯股份有限公司無償出借場地及贊助活動費用，教導孩童學會正確防火知識。

消防局設計16項團康活動，包含：報案119技巧、著火自救停躺滾、濃煙低姿勢逃生，地震應變DCH、居家安裝住宅用火災警報器等消防知識，讓預防火災知識深植腦海。

明天活動第二天，加入學習山區常見毒蛇蜂巢辨識、現場就地取材製作急造擔架、搭設簡易避難小屋及CPR急救等相關知識。

台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友興奮參加。圖／台中市消防局第一救災救護大隊提供
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友興奮參加。圖／台中市消防局第一救災救護大隊提供
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友今早在第一大隊興奮參加。記者林佩均／攝影
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友今早在第一大隊興奮參加。記者林佩均／攝影
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友興奮參加。圖／台中市消防局第一救災救護大隊提供
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友興奮參加。圖／台中市消防局第一救災救護大隊提供
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友今早在第一大隊興奮參加。記者林佩均／攝影
台中市消防局今舉辦首屆2天1夜「消防魔法夏令營」活動，130位小朋友今早在第一大隊興奮參加。記者林佩均／攝影

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