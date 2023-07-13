清水國運中心招商 鄰大型賣場、建商造鎮吃到人口紅利
台中市政府投入6.3億元，打造海線首座「清水國民暨兒童運動中心」。去年動工，預計2024年完工，市府運動局今舉辦招商座談會，將以民間資源促參方式經營。
運動局長李昱叡說，「清水國民暨兒童運動中心」是大型室內綜合體育場館，規劃兒童專屬運動空間、體適能中心、游泳池、球類設施、運動教室等核心設施，並保留可彈性使用的競技運動中心及多功能空間。
清水國民暨兒童運動中心坐落於清水區中央路、鎮政路交叉口，緊鄰台中港特定區，鄰近高速公路、鐵路及機場，該區域已進駐大型商場及產業園區落腳投資，吸引建商造鎮。
市府積極規劃促參招商事宜，遴選優質營運團隊，期盼結合民間商業資源、專業營運經驗及多元創意的運動行銷。
運動局招商會議吸引救國團台中團委會、舞動陽光公司、健樂運動公司、午資開發、寶成活水生活館、喬山科技及多家國民運動中心業者與會。
台中市市長盧秀燕上任以來，近5年啟用7座運動場館，包括港區運動公園、長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心，及沙鹿、西屯、北屯兒童運動中心；同時有5座國兒運動工，包括清水、豐原、北屯、太平、烏日全民運動館。
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