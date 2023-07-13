彰化磺溪獎揭曉、今年獎金典藏費提高 磺溪文學營也開放報名

彰化縣磺溪美展已公布得獎名單，選出6名磺溪獎，今年磺溪獎獎金及典藏費更提高到25萬元，預計10月10日至29日將於彰化縣立美術館舉辦首展；文化局於9月16、17日也將舉辦磺溪文學營，即日起開放網路報名。

第24屆磺溪美展歷經初審、複審及決審，公布得獎名單，今年榮獲磺溪獎共6名，作品為油畫類古東玄「凌駕體制上的我」，工藝類邱永豐「山形」，書法類施承佑「李白別山僧」，篆刻類古員齊「落紙雲煙」，攝影類曾益民「古蹟新意」，版畫類董純妤「換裝NO.2」。

全興獎則由全興文教基金會從各類首獎、優選獎及入選獎徵選出共6名，分別為為油畫類李韋辰「慰藉」，水彩類蔡宜娟「流轉」，墨彩類林惠蘭「生之璀璨」，膠彩類林菊珍「水漾掠影Ⅴ」，工藝類陳柏宇「片刻沉思」，攝影類吳昌明「印痕」，另磺溪新人獎由彰化市忠孝國小兼任美術老師王雅惠獲獎。

彰化縣文化局局長張雀芬表示，彰化建縣300年，在這重要日子，磺溪美展有了重要改變，徵件類別從6大類調整10大類，各類首獎1名獎金10萬元，並從其中徵選出6名磺溪獎，磺溪獎獎金及典藏費提高到25萬元；各類優選獎共30名，各類入選獎共120名，總獎金高達435萬元。

張雀芬說，也感謝全興文教基金會今年再次給予經費贊助，是磺溪美展與在地企業「藝企合作」最佳典範，磺溪美展頒獎典禮訂於10月14日於彰化孔子廟舉行，10月10日起舉辦首展後，巡迴展將至高雄市文化中心及溪湖藝文館展出。

文化局昨天也舉辦彰化文學家康原與畫家蔡慶彰合作的新作《番薯記持 臺灣詩》詩集發表會，集結90首康原老師動人詩詞及蔡慶彰老師優美的繪畫圖展現出臺灣人共同的記憶和情感，此書分為四輯，涵蓋臺灣的歷史、文學、地理風景等面向。