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1年2次救活OHCA患者 吳可芸全國救護志工菁英殊榮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，獲得內政部消防署今年全國救護志工菁英的殊榮。圖／消防局提供
彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，獲得內政部消防署今年全國救護志工菁英的殊榮。圖／消防局提供

彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，投入義消8年來，只要救護勤務鈴聲一響，都當仁不讓，2020年更有2次將OHCA患者急救成功的案例，獲得內政部消防署今年全國救護志工菁英的殊榮。吳可芸說，她對救護生涯充滿熱忱，會再加強相關救護課程，期許自己在救護之路更精進確實。

彰化縣消防局指出，吳可芸是在2015年加入義消行列，她本身從事照服員的工作，除了照服員證照，更考取保母、保育人員及初級救護技術員等證照，照服員專業對義消工作有極大幫助。

吳可芸8年的義消年資，累積服務時數4330小時，共協助524件救護案件勤務，不論是創傷或OHCA (患者到院前心肺功能停止)等案件勤務，只要救護勤務鈴聲一響，都積極參與，因此累積了許多救護經驗。

消防局表示，吳可芸在工作之餘，更到消防分隊協助救護勤務，熱衷學習也熱愛協助他人，也將自身照服員的專業知識技巧與警消人員交流，在執行緊急救護勤務時，更能對長期臥床患者提供更適宜的搬運品質。

消防局表示，吳可芸從2019年到2021年連續3年，都榮獲彰化縣消防局救護義消協勤績優人員， 2020年更有2次將OHCA患者急救成功的案例。

吳可芸說，近8年協勤期間，印象最深刻的是在2019年7月執行彰化市學士街疑似OHCA急病救護案件，在現場經警消學長初評、次評後，指示要她幫忙按壓CPR，搶救生命關鍵時刻，她當下只有盡力的用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷。

她說，雙手忙著救人當時，她內心也默默的祈禱著「我們正盡全力幫您搶救寶貴的生命，您也要加油喔！」在緊急送醫後，患者成功恢復生命徵象，這也是她協勤以來第一次將患者成功救回的案件，令人歡喜。

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